Nisseno | smantellata sala scommesse abusiva

Nel territorio nisseno, le forze dell’ordine hanno individuato e smantellato una sala scommesse non autorizzata. L’intervento ha coinvolto le autorità locali che hanno sequestrato le apparecchiature e chiuso la struttura. L'operazione si è svolta senza incidenti e ha portato alla fine dell’attività illecita in quella specifica sede.

Un’operazione mirata nel territorio nisseno ha portato alla scoperta di una struttura non autorizzata dedicata alle scommesse. L’intervento dei Carabinieri di Delia, supportato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha smantellato un circolo che nascondeva attività illecite dietro facciata culturale. La verità dietro la facciata del circolo. Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno condotto verifiche sul territorio per contrastare l’esercizio abusivo del gioco d’azzardo. L’indagine ha rivelato che un locale presentatosi come centro ricreativo era in realtà una sala scommesse priva di qualsiasi autorizzazione legale. Questa scoperta evidenzia come le strutture apparentemente innocue possano nascondere dinamiche economiche illegali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nisseno: smantellata sala scommesse abusiva Articoli correlati Discarica abusiva a Sferracavallo con un giro da 70 tonnellate di rifiuti: smantellata banda, 7 misure cautelariOperazione della guardia costiera di Palermo contro il traffico illecito di rifiuti. Rapine in farmacia e sala scommesse: arrestatiColtello spianato verso l’addetta di sala finita a terra dopo una spinta: "Non chiamare le forze dell’ordine prima di tre minuti sennò ti vengo a...