Rapine in farmacia e sala scommesse | arrestati

Due persone sono state fermate dopo aver messo a segno rapine in una farmacia e in una sala scommesse. In un episodio, uno dei malviventi ha puntato un coltello verso un’addetta, che è caduta a terra dopo una spinta. Prima di allontanarsi, ha minacciato di cercare la vittima se avesse chiamato le forze dell’ordine prima di tre minuti.

Coltello spianato verso l'addetta di sala finita a terra dopo una spinta: "Non chiamare le forze dell'ordine prima di tre minuti sennò ti vengo a cercare". Minaccia esplicita pronunciata al termine della rapina da 4.000 euro messa a segno il 6 febbraio scorso alla sala scommesse 'Match Point' di Alfonsine. Il 19 febbraio, la replica: in due questa volta, sempre a volto coperto e coltello alla mano: e gestore della farmacia 'Madonna del Mare' di Cervia costretto sotto minaccia ad aprire la cassa dove c'erano 2.600 euro. Due colpi in un paio di settimane per i quali i carabinieri sono ora convinti di avere individuato i responsabili. Si tratta di Massimo Arniani, 26 anni, nato a Lugo ma domiciliato a Roncalceci. Ravenna, 26 febbraio 2026 – Sono ritenuti responsabili di due rapine a mano armata, avvenute nei giorni scorsi, il 27enne italiano e il 24enne...