Nido Farfabruco | 60 posti 320k euro contro il declino

È stato inaugurato l’ampliamento del nido Farfabruco, che ora conta 60 posti disponibili. L’intervento ha comportato un investimento di 320.000 euro ed è stato realizzato per migliorare i servizi dedicati ai bambini. La struttura è stata ampliata per accogliere più famiglie e offrire un ambiente più adeguato alle esigenze dei piccoli utenti.

L’inaugurazione dell’ampliamento del nido Farfabruco segna un punto di svolta per i servizi all’infanzia nel territorio. La struttura, aperta sabato 14 marzo con la presenza delle massime autorità locali e regionali, accoglierà ora fino a sessanta piccoli ospiti. Si tratta di un intervento infrastrutturale che risponde direttamente alla sfida demografica della regione. Con un investimento totale di 320 mila euro stanziati dalla Regione, l’opera si configura come una risposta concreta al calo delle nascite. L’assessore regionale Cristina Amirante ha sottolineato come questo raddoppio dei posti rappresenti una priorità strategica in un momento critico per la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nido Farfabruco: 60 posti, 320k euro contro il declino Articoli correlati Ampliato l'asilo nido Farfabruco: potrà ospitare 60 bambiniSi è svolto sabato 14 marzo il taglio del nastro all'asilo d'infanzia Farfabruco. Cremona: 25 posti per minori, 60 euro al giornoLa Prefettura di Cremona ha lanciato un appello urgente per reperire strutture in grado di ospitare venticinque minori stranieri non accompagnati. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nido Farfabruco A Vallenoncello raddoppia il nido Farfabruco: 60 posti totali e 600 mq in piùLa cooperativa Itaca ha investito 1 milione e 200mila euro, la Regione altri 320 mila euro. Struttura realizzata secondo criteri di bioedilizia ... rainews.it Lavori pubblici: Amirante, ampliato il nuovo nido FarfabrucoL'assessore al taglio del nastro della struttura per l'infanzia Trieste, 14 mar - In un momento in cui la denatalitÃ rappresenta una delle sfide piÃ¹ critiche per la nostra comunitÃ , ... ilgazzettino.it