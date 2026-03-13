La Prefettura di Cremona sta cercando strutture disponibili a ospitare venticinque minori stranieri non accompagnati. L’appello riguarda la disponibilità di 25 posti con un costo di 60 euro al giorno per ogni minore. La richiesta è rivolta alle strutture che possano offrire questa sistemazione in tempi brevi. La Prefettura ha reso pubblica questa iniziativa per trovare rapidamente le soluzioni necessarie.

La Prefettura di Cremona ha lanciato un appello urgente per reperire strutture in grado di ospitare venticinque minori stranieri non accompagnati. L’iniziativa, che richiede una disponibilità immediata di immobili certificati, mira a garantire sistemazione e assistenza ai ragazzi con almeno quattordici anni. Il meccanismo prevede un compenso di sessanta euro giornalieri a ospite, includendo anche il kit di primo ingresso e il pocket money. Le scadenze per le manifestazioni di interesse sono fissate per il 12 marzo 2026 alle ore dodici. Solo operatori con comprovata esperienza nel triennio precedente potranno partecipare alla selezione. L’obiettivo è attivare una rete di accoglienza che funzioni senza oneri per l’amministrazione in assenza di ospiti effettivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona: 25 posti per minori, 60 euro al giorno

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