L’Alto Piemonte si aspetta una forte nevicata che interesserà zone fino a 500 metri di quota, con accumuli che superano il metro in 36 ore. Un’allerta gialla è stata emessa per domani, mentre le previsioni indicano una presenza significativa di neve nelle prossime ore. Le autorità monitorano attentamente la situazione e invitano alla prudenza.

L’Alto Piemonte si prepara a una tempesta di neve che scenderà fino alle colline, con un allerta gialla già attiva per domani. La saccatura nordatlantica porterà oltre un metro di accumulo sulle Alpi settentrionali e forti venti che minacciano le vie di comunicazione. I dati del Centro Funzionale Arpa indicano che la quota neve scenderà drasticamente da 1200 metri fino a 500-700 metri nell’alba di domenica. Questo evento meteo non è solo un fenomeno atmosferico, ma una sfida logistica diretta per l’economia montana e la sicurezza dei trasporti nella regione. La discesa della quota nevosa e i volumi attesi. Il fronte freddo si muove con precisione chirurgica verso il basso, abbassando la linea degli zero gradi in modo progressivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neve fino a 500m: oltre un metro di accumulo in 36 ore

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