In arrivo un nuovo ciclone mediterraneo sull' Etna potrebbe cadere oltre un metro di neve

Un nuovo ciclone mediterraneo si avvicina, portando condizioni atmosferiche instabili sulla Sicilia. Nel corso del weekend, sull’Etna è prevista una significativa nevicata, con oltre un metro di neve possibile. Già dalla serata di venerdì, alcune zone del sud-est dell’isola, come Agrigentino, Siracusano e Ragusano, potranno sperimentare piogge e cambiamenti meteorologici. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni.

Nel corso del weekend, un primo vortice afro-mediterraneo condizionerà il tempo sulla Sicilia, determinando già dalla serata di venerdì qualche pioggia sulle aree sud-orientali, in particolare tra Agrigentino, Siracusano e Ragusano. Qualche nevicata è attesa sull'area etnea oltre i 1700 m, mentre.

Meteo – Ciclone sul Mediterraneo ad inizio settimana, forte maltempo con rischio nubifragi su alcune regioni d’Italia - Prima parte della prossima settimana con profonda depressione in movimento sul Mediterraneo, forte maltempo in Italia con rischio nubifragi ... centrometeoitaliano.it

Ciclone in arrivo dal Mediterraneo, rischio maltempo intenso su diverse regioni - Una vasta depressione potrebbe evolvere in ciclone tra Nord Africa e Mediterraneo, con piogge abbondanti, venti forti e possibili ... abruzzo24ore.tv

