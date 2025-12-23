Cuneo un metro di neve in poche ore | Prato Nevoso imbiancata

Nelle ultime ore, Prato Nevoso, nel Cuneese, è stata interessata da una intensa nevicata che ha depositato circa un metro di neve. La perturbazione ha interessato l’area delle Alpi Marittime, modificando il panorama e influenzando le attività sulla neve. Questa condizione atmosferica richiede attenzione alle condizioni delle piste e alle eventuali interruzioni nei servizi di trasporto e sciistici.

Una vera e propria tormenta di neve ha colpito Prato Nevoso, nelle Alpi Marittime, trasformando il paesaggio del comprensorio sciistico nel Cuneese. Dalla serata e per tutta la notte le precipitazioni sono proseguite senza sosta, con accumuli che hanno superato il metro di altezza. In mattinata la località è apparsa quasi completamente imbiancata, con piste, strade e strutture ricoperte da uno spesso strato di neve fresca. Le condizioni meteo hanno confermato un'ondata invernale di particolare intensità tra Piemonte e Liguria, soprattutto nelle zone montane. Le immagini diffuse mostrano la forza della bufera e la difficoltà di muoversi all'interno del comprensorio, mentre continua il lavoro degli addetti per liberare le aree principali.

La neve è arrivata sul Piemonte: a Prato Nevoso superato il metro di neve – FOTO - A Prato Nevoso già nella serata di ieri si era ormai ampiamente superato il metro di neve al suolo e continuerà a nevicare, ad intermittenza, fin ...

Cuneo, bufera a Prato Nevoso: superato il metro di neve - Da ieri Prato Nevoso colpita da una forte bufera di neve che sta trasformando il paesaggio del comprensorio sciistico.

