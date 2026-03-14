Nelle ultime 48 ore, le Alpi hanno ricevuto circa 1,5 metri di neve, raggiungendo quote di circa 500 metri. Un fronte nevoso si sta muovendo verso le zone della Valle d’Aosta orientale, del Piemonte settentrionale e dell’Appennino Ligure. Le previsioni indicano che le nevicate continueranno a interessare queste aree nelle prossime ore.

Un fronte di neve in arrivo sulle Alpi promette accumuli superiori a un metro e mezzo nelle prossime 48 ore, colpendo specificamente la Valle d’Aosta orientale, il Piemonte settentrionale e l’Appennino Ligure. La quota della neve scenderà temporaneamente fino a 500 metri, portando scenari invernali anche in alcune città di pianura come Cuneo e Aosta. L’assetto atmosferico europeo sta subendo una trasformazione radicale che porterà alla formazione di una bassa pressione tra l’Alto Tirreno e la Val Padana occidentale. Questo cambiamento climatico improvviso vedrà correnti umide da sud-est scontrarsi con masse d’aria fredda provenienti dalla Francia, generando precipitazioni nevose intense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neve alle Alpi: 1,5 metri in 48 ore, quota a 500m

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