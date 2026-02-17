Bloccati nella neve a 1300 metri di quota | attivati i soccorsi

Due giovani sono rimasti bloccati nella neve a circa 1300 metri di altezza nella zona di Gialinut, a Claut, a causa di una tempesta improvvisa. I soccorsi sono stati chiamati subito, mentre le squadre di emergenza si stanno muovendo per portarli in salvo. La neve ha reso difficile l’accesso e rende ancora più complicato il recupero.

