Violenza ostetrica Giorgia | Costretta ad andare in bagno con la porta aperta mentre un portantino mi fissava

Il racconto di Giorgia evidenzia le criticità della violenza ostetrica, tra esperienze di solitudine, mancanza di consenso e pratiche invasive. La testimonianza mette in luce le condizioni di trattamento umiliante e le carenze assistenziali che ancora caratterizzano alcuni contesti di parto, sottolineando l’importanza di rispettare i diritti delle donne durante il percorso ostetrico.

Violenza ostetrica, al via la prima 'banca dati' sul fenomeno degli abusi in gravidanza e durante il parto - È partito in queste settimane il nuovo Progetto Nora di Voce Donna, il cui principale obiettivo è creare una prima banca dati territoriale per iniziare ad analizzare il fenomeno della ... ilgazzettino.it

Per molte donne L'ESPERIENZA DEL PARTO è traumatica. L’indagine curata dalla Doxa per conto dell’«Osservatorio sulla Violenza Ostetrica» ha fatto emergere una realtà ancora forse troppo sommersa: per una donna su cinque il parto è stato traumatico. - facebook.com facebook

