Violenza ostetrica Giorgia | Costretta ad andare in bagno con la porta aperta mentre un portantino mi fissava
Il racconto di Giorgia evidenzia le criticità della violenza ostetrica, tra esperienze di solitudine, mancanza di consenso e pratiche invasive. La testimonianza mette in luce le condizioni di trattamento umiliante e le carenze assistenziali che ancora caratterizzano alcuni contesti di parto, sottolineando l’importanza di rispettare i diritti delle donne durante il percorso ostetrico.
Il racconto di Giorgia ricostruisce un parto segnato da solitudine, mancanza di consenso e trattamenti umilianti, tra manovre invasive non spiegate e gravi carenze assistenziali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Violentata in un bagno dal datore di lavoro, ha chiuso la porta e mi ha aggredita”: la denuncia di una 19enne
Leggi anche: In Italia il 31% delle donne ha subito violenza ostetrica: “Molte non vogliono più fare figli a causa del parto”
Violenza ostetrica, Giorgia: “Costretta ad andare in bagno con la porta aperta mentre un portantino mi fissava” - Il racconto di Giorgia ricostruisce un parto segnato da solitudine, mancanza di consenso e trattamenti umilianti, tra manovre invasive non spiegate e gravi ... fanpage.it
Violenza ostetrica, al via la prima 'banca dati' sul fenomeno degli abusi in gravidanza e durante il parto - È partito in queste settimane il nuovo Progetto Nora di Voce Donna, il cui principale obiettivo è creare una prima banca dati territoriale per iniziare ad analizzare il fenomeno della ... ilgazzettino.it
Per molte donne L'ESPERIENZA DEL PARTO è traumatica. L’indagine curata dalla Doxa per conto dell’«Osservatorio sulla Violenza Ostetrica» ha fatto emergere una realtà ancora forse troppo sommersa: per una donna su cinque il parto è stato traumatico. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.