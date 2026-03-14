Nerio Gambi | 16 anni di guida per il commercio di Ravenna

Nerio Gambi, ragioniere, ha diretto l’Associazione del commercio di Ravenna per sedici anni. La sua presenza ha accompagnato molti cambiamenti nel settore locale. Durante il suo mandato, ha svolto ruoli di leadership e rappresentanza. La sua attività si è concentrata sulla gestione dell’organizzazione e sulla promozione degli interessi degli operatori commerciali della zona. La sua scomparsa segna la conclusione di un periodo di lunga durata.

La scomparsa del ragionier Nerio Gambi segna la fine di un’era per il commercio di Ravenna. Per sedici anni ha guidato l’Associazione con equilibrio e spirito di servizio. L’imprenditore, titolare di una nota azienda specializzata nel legname da lavoro, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’organizzazione. La sua dedizione alla vita associativa è stata riconosciuta come fondamentale per lo sviluppo del territorio. Un’impronta storica nel tessuto economico ravennate. La figura di Gambi non si limita a un semplice ruolo amministrativo, ma rappresenta un pilastro della comunità imprenditoriale locale. Entrato nel Consiglio direttivo nel 1967, ha percorso un cammino lungo e costante all’interno dell’associazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nerio Gambi: 16 anni di guida per il commercio di Ravenna Articoli correlati Leggi anche: Addio a Nerio Gambi: "Ha fatto la storia di Ascom" Ferrara e Ravenna attraggono talenti: bando Camera di Commercio con fondi per assunzioni a tempo indeterminato.La Camera di Commercio punta sui giovani: un bando per fermare l’emorragia di talenti da Ferrara e Ravenna La Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna... Contenuti utili per approfondire Nerio Gambi Argomenti discussi: Addio a Nerio Gambi: Ha fatto la storia di Ascom; Addio a Nerio Gambi | Ha fatto la storia di Ascom.