È scomparso a 87 anni Nerio Gambi, figura storica e ex presidente dell’Associazione. Il ragionier Gambi è stato un protagonista importante nel settore e la sua carriera ha segnato un passaggio rilevante nella storia dell’organizzazione. La sua morte è stata annunciata da rappresentanti e colleghi che lo ricordano come un punto di riferimento. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo ha conosciuto e lavorato con lui.

È scomparso a 87 anni il ragionier Nerio Gambi. Figura storica e poi presidente dell’ Associazione Commercianti, nonché past president del Lions club Ravenna Host, Gambi è stato protagonista per molti anni della vita associativa e del tessuto economico ravennate, evidenziando grandi qualità umane, unanimemente riconosciute. Imprenditore stimato, titolare di una nota azienda ravennate specializzata nel commercio di legname da lavoro, Gambi ha dedicato una parte significativa della propria vita all’impegno associativo dei due enti. Entrato nel consiglio direttivo dell’Associazione Commercianti nel 1967, è stato anche presidente del proprio sindacato di categoria e consigliere amministratore della sezione circondariale dell’ Ascom di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Nerio Gambi: "Ha fatto la storia di Ascom"

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