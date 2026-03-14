Nel ricordo di Enrico agli ospedali del Ravennate la donazione di tre nuovi dermatoscopi

Da martedì, l’unità di Dermatologia di Ravenna ha ricevuto tre nuovi dermatoscopi, grazie ai proventi di un torneo di beach tennis organizzato a Cervia a agosto 2025. L’evento benefico è stato promosso da Francesca Minotti e Paride Gobbi in memoria del loro figlio. I dispositivi medici saranno impiegati nelle attività cliniche dell’ospedale della città.

I dispositivi di ultima generazione sono stati acquisti grazie a un'iniziativa solidale promossa in ricordo del giovane Enrico Gobbi, deceduto a soli 21 a causa di una rara forma di melanoma L’impiego del dermatoscopio aumenta in maniera significativa l’accuratezza diagnostica, sia in termini di sensibilità che di specificità. La sua utilità non è ristretta all'ambito onco-dermatologico ma anche ad altri ambiti, quali le dermatosi infiammatorie e le patologie infettive cutanee. Avere a disposizione questi nuovi strumenti diagnostici all'avanguardia consentirà un miglioramento della qualità delle visite, oltre che a un incremento delle diagnosi precoci dei tumori della pelle, in particolare relativamente al melanoma. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati "Governo Meloni, tre anni di tasse": nel ravennate un banchetto informativo del Movimento 5 StelleNei prossimi giorni il Movimento 5 Stelle sarà presente in diversi comuni della provincia di Ravenna con una serie di banchetti informativi... Azienda di raccolta rifiuti trasformata in parco giochi nel ricordo di Don Enrico SmaldoneUna Epifania che insegna l’arte dell’uso e del riuso ai piccoli cittadini delle province di Salerno. Una raccolta di contenuti su Nel ricordo di Enrico agli ospedali del... Temi più discussi: Enrico Valentini, il Maestro della fotografia: era lui a creare la notizia e noi dovevamo solo scrivere la didascalia; Una vita dedicata al volontariato: Reana piange Enrico Noacco, punto di riferimento della Protezione civile; Da Maschietto Editore Riflessi inversi di Enrico Bruschi; Tre dermatoscopi nel nome di Enrico. Bertram con Cremona. Biglietti e ricordo di Enrico CucchiLa domenica del ritorno in campionato e alla Nova Arena per la Bertram dopo la Coppa Italia e la sosta del campionato. Match con la Vanoli ... ilpiccolo.net Tre dermatoscopi nel nome di EnricoIl reparto di Dermatologia dell’ospedale di Ravenna si è dotata di tre nuovi preziosi dispositivi medici, acquisiti grazie ai ... msn.com Enrico Morbelli- Luigi Anton Laura: la vita, la casa. Racconti di un antiquario, collezionista, viaggiatore "L'uomo, che tanto sa fare e dare di bello, è tuttavia capace di gesti che rivelano la sua stupida follia"... Con profonda tristezza Luigi Anton Laura e la moglie - facebook.com facebook Enrico Tijani e Valentina Romani, dal set di Mare Fuori a quello di Un eroe italiano: le riprese in corso a Torino x.com