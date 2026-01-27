Governo Meloni tre anni di tasse | nel ravennate un banchetto informativo del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle organizza una serie di banchetti informativi nel ravennate, illustrando i risultati e le iniziative degli ultimi tre anni di governo Meloni. L’obiettivo è fornire chiarimenti e ascoltare le esigenze dei cittadini in vari comuni della provincia, promuovendo un confronto trasparente e diretto sulla situazione fiscale e politica attuale.

Nei prossimi giorni il Movimento 5 Stelle sarà presente in diversi comuni della provincia di Ravenna con una serie di banchetti informativi nell'ambito dell'iniziativa regionale "Governo Meloni: 3 anni di tasse". "Un'azione territoriale diffusa per informare i cittadini sugli effetti concreti.

