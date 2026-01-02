azienda di raccolta rifiuti trasformata in parco giochi nel ricordo di don enrico smaldone

Un'azienda di raccolta rifiuti, situata nella provincia di Salerno, è stata trasformata in un parco giochi dedicato a Don Enrico Smaldone. Questa iniziativa intende promuovere la consapevolezza sull’importanza del riciclo e del rispetto per l’ambiente, offrendo uno spazio di svago e apprendimento per i bambini. L’evento rappresenta un esempio di come il riuso possa contribuire a creare luoghi di inclusione e educazione ambientale per le future generazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti di Carmen Cretoso Una Epifania che insegna l’arte dell’uso e del riuso ai piccoli cittadini delle province di Salerno. Parte da Angri il modello sperimentale di Don Enrico Smaldone, città in cui il Sacerdote di Nocera Inferiore fondò durante la seconda guerra mondiale “la Città dei ragazzi”, primo luogo di ascolto, di accoglienza e di educazione al lavoro per gli orfani di guerra. Sulla scorta degli insegnanti caritatevoli di don Enrico Smaldone, ad Angri si terrà per il prossimo 6 gennaio, una giornata dedicata al gioco. L’ Aps GuestItaly ha deciso di coinvolgere una rete di associazioni che opera per i diritti dell’infanzia sul territorio salernitano e di trasformare l’ azienda raccolta rifiuti di Angri in un parco giochi che ospiterà i bambini interessati alle lezioni di uso e riuso attraverso il dono del giocattolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

