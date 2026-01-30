Autostrade per l'Italia lancia oggi una nuova campagna di comunicazione per i Giochi di Milano Cortina 2026. La società vuole rafforzare il suo ruolo nel rendere più sicuri e accessibili i collegamenti per gli eventi invernali. La campagna si rivolge a chi si sposterà in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi, promettendo servizi migliori e più efficienti.

Parte oggi la campagna di comunicazione di Autostrade per l'Italia dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campagna racconta il viaggio come esperienza condivisa e le autostrade come vie di accesso che collegano persone, territori e comunità ai Giochi Invernali, restando attiva per tutta la loro durata. La creatività costruisce un parallelismo tra il cammino degli atleti verso la competizione e quello di milioni di persone che si mettono in viaggio per raggiungere le sedi Olimpiche e Paralimpiche. Il gesto atletico dialoga con l'infrastruttura autostradale, evocando il movimento, la preparazione e la tensione verso la meta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano Cortina 2026, Autostrade per l'Italia al fianco dei Giochi olimpici e paralimpici invernali

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Autostrade per l’Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno formalizzato una partnership strategica, sottolineando l’importanza della rete autostradale nel garantire un supporto efficace ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Autostrade per l’Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno ufficializzato una collaborazione strategica in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: i Giochi passano anche dalle autostrade; Milano Cortina 2026, il tricolore sui caselli autostradali | Quattroruote.it; Milano Cortina 2026, il casello di Venezia Nord si illumina; Milano-Cortina 2026: il Tricolore appare sui caselli autostradali, ma non nasconde i rincari di gennaio.

Milano Cortina 2026, Autostrade per l'Italia al fianco dei Giochi olimpici e paralimpici invernaliParte oggi la campagna di comunicazione di Autostrade per l’Italia dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campagna racconta il viaggio come esperienza condivisa ... iltempo.it

Autostrade per l’Italia: al via la campagna per Milano Cortina 2026Autostrade per l’Italia lancia la campagna Quanta strada abbiamo fatto insieme per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. touchpoint.news

In occasione di Milano Cortina 2026 sono moltissime le mostre organizzate in giro per l’Italia per celebrare l’appuntamento olimpico - facebook.com facebook

Prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, ripercorriamo questi otto indimenticabili scontri sul ghiaccio, dall'attacco a Nancy Kerrigan al backflip di sfida di Surya Bonaly x.com