Scaduta l'ordinanza anti-movida al centro storico di Napoli i baretti potranno chiudere dopo l'1,30
Con la fine dell'ordinanza anti-movida, i locali del centro storico di Napoli potranno chiudere dopo le 1:30. La decisione riguarda le aree di Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio. I comitati locali hanno annunciato che valuteranno l'eventuale intervento del Tar per chiedere un commissario. La riapertura delle attività rappresenta un cambiamento importante per la vita notturna della zona.
Scaduta l'ordinanza anti-movida per i baretti di Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio. I comitati: "Chiederemo commissario al Tar". Ma il Comune studia una delibera organica sugli orari dei baretti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ordinanza anti movida, Tar respinge ricorso dei locali del Centro Storico di Napoli
Leggi anche: Dopo l’ordinanza movida, nella strada dei baretti rimosse col carroattrezzi le auto dei residenti
Movida a Napoli, sfida del Comune: «L’Arpac misuri i rumori».
Movida a Napoli, sfida del Comune: «L’Arpac misuri i rumori» - È scaduta il 4 gennaio l’ordinanza emanata da Palazzo San Giacomo il 4 novembre 2025. ilmattino.it
Vi porto a Vico Quercia. Cosa accade ai locali a un mese dall’ordinanza che dà la stretta alla movida - Le testimonianze dei clienti e il racconto dei gestori dei bar da quando ci sono le forti limitazioni. napolitoday.it
Sarzana, il timore dell’ordinanza anti-movida No al “coprifuoco” dell’anno scorso - Sarzana, 7 luglio 2025 – E liminazione dell’obbligo di chiusura a orari fissi per le attività serali e estensione dell’orario consentito per la musica interna ai locali. lanazione.it
Paletto stradale con ordinanza scaduta dall’8 dicembre: sarà ora rimosso x.com
E’ un problema che si presenta ogni anno. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 23 del 1° gennaio 2026, offre un chiarimento decisivo in materia di ritenute d’acconto operate bensì non versate dal sostituto d’imposta. La Suprema Cort - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.