A Montevarchi, i volontari delle associazioni dei Carabinieri sono impegnati a garantire un ingresso scolastico sicuro, intervenendo sugli attraversamenti pedonali per assistere gli studenti durante il passaggio. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza dei bambini e a rendere più tranquillo l’ingresso a scuola, coinvolgendo attivamente i volontari nelle operazioni quotidiane di vigilanza lungo le strade frequentate dagli studenti.

Ingresso a scuola in totale sicurezza per gli alunni di Montevarchi grazie al nuovo servizio offerto dai volontari delle associazioni dei Carabinieri. Da lunedì 9 marzo fino alla chiusura dell’anno scolastico, quindi fino al 10 giugno, sarà attivo il servizio di ausilio all’ingresso delle scuole svolto dall’ Associazione Nazionale Carabinieri. In particolare, saranno tre le aree dei plessi scolastici interessate da questa attività: Pestello, Don Milani e Petrarca, mentre il Giglio e la scuola primaria di Levane continueranno ad essere presidiate dalla Polizia Locale. I volontari indosseranno la canonica divisa dell’associazione e svolgeranno un’assistenza per l’attraversamento pedonale e il monitoraggio delle aree adiacenti proprio durante gli orari di ingresso e uscita delle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ingresso a scuola e attraversamenti pedonali sicuri con i volontari Anc

