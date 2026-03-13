L’EA7 Emporio Armani Milano ha battuto il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 96-87 durante la partita giocata all’Allianz Cloud di Milano. La vittoria permette alla squadra di sperare ancora di accedere alla fase play-in dell’Eurolega. La partita si è conclusa con un margine di nove punti, mantenendo aperta la possibilità di qualificazione.

L’EA7 Emporio Armani Milano ha sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 96-87 all’Allianz Cloud di Milano, mantenendo vive le speranze di qualificarsi per la zona play-in dell’Eurolega. La vittoria è stata ottenuta grazie alle prestazioni individuali di Josh Nebo e dei compagni chiave, nonostante difese a volte fragili che hanno permesso all’avversario di rimanere competitivo fino agli ultimi minuti. La partita si è svolta in un contesto di alta pressione, dove l’Olimpia ha dovuto gestire momenti di blackout difensivi alternati a scatti offensivi decisivi. L’esito finale conferma la resilienza della squadra milanese, capace di trasformare errori iniziali in una vittoria solida che proietta la squadra verso gli obiettivi stagionali più ambiziosi del calendario europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nebo e Milano vincono 96-87: l’Olimpia resta viva

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