La giornata di sabato 7 febbraio a Bergamo si presenta con un cielo nuvoloso, ma ci sono anche ampie schiarite. La nebbia si fa sentire nella bassa, mentre in città il cielo resta abbastanza libero da precipitazioni. Per il momento, nessuna pioggia in vista e le condizioni meteo restano abbastanza tranquille per tutta la giornata.

Il meteo a Bergamo per la giornata di sabato 7 febbraio riserva nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di sabato 7 febbraio la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1595m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo il meteo a Bergamo lo sguardo si allarga alla Lombardia. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo Giornata

Il tempo a Bergamo per domenica 18 gennaio prevede condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso o coperto, con possibilità di brevi schiarite nel corso del pomeriggio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bergamo Giornata

Argomenti discussi: Nuvoloso con ampie schiarite, nebbia nella bassa; La Granda tra schiarite e piogge, atteso un nuovo peggioramento giovedì sera; Fronti atlantici preceduti e accompagnati da venti: ecco cosa ci aspetta dal meteo a Napoli e su tutta la Campania; Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaio.

Previsioni meteo in Abruzzo del 7 e 8 febbraioIl meteo in Abruzzo nel fine settimana: schiarite nella mattinata di sabato ma nel pomeriggio-sera tornerà ad aumentare la nuvolosità con precipitazioni sparse. Nuova perturbazione in arrivo tra ... rete8.it

Previsioni meteo Abruzzo del 6 febbraioIl meteo in Abruzzo del 6 febbraio: dopo il transito di una perturbazione atlantica è previsto un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio con ampie schiarite specie sul versante adriatico, ma un nuo ... rete8.it

#cms | #previsioni sabato 7 febbraio 2026. Condizioni: Al mattino cielo nuvoloso sui settori occidentali con la possibilità di qualche debole piovasco; schiarite più ampie sui settori orientali dove il cielo risulterà parzialmente nuvoloso. Peggioramento durante il facebook

Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: nuvoloso al mattino; tendenza ad ampie schiarite a partire dalle provincie occidentali. Dalla sera formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia sulle pianure occidentali max 8°C Maggiori info ar x.com