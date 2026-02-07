Nuvoloso con ampie schiarite nebbia nella bassa

Da bergamonews.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di sabato 7 febbraio a Bergamo si presenta con un cielo nuvoloso, ma ci sono anche ampie schiarite. La nebbia si fa sentire nella bassa, mentre in città il cielo resta abbastanza libero da precipitazioni. Per il momento, nessuna pioggia in vista e le condizioni meteo restano abbastanza tranquille per tutta la giornata.

Il meteo a Bergamo per la giornata di sabato 7 febbraio riserva nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di sabato 7 febbraio la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1595m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo il meteo a Bergamo lo sguardo si allarga alla Lombardia. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su Bergamo Giornata

Cielo molto nuvoloso, nel pomeriggio brevi schiarite

Il tempo a Bergamo per domenica 18 gennaio prevede condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso o coperto, con possibilità di brevi schiarite nel corso del pomeriggio.

Nubi sparse ed ampie schiarite: la temperatura massima sarà di 8°

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bergamo Giornata

Argomenti discussi: Nuvoloso con ampie schiarite, nebbia nella bassa; La Granda tra schiarite e piogge, atteso un nuovo peggioramento giovedì sera; Fronti atlantici preceduti e accompagnati da venti: ecco cosa ci aspetta dal meteo a Napoli e su tutta la Campania; Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaio.

nuvoloso con ampie schiaritePrevisioni meteo in Abruzzo del 7 e 8 febbraioIl meteo in Abruzzo nel fine settimana: schiarite nella mattinata di sabato ma nel pomeriggio-sera tornerà ad aumentare la nuvolosità con precipitazioni sparse. Nuova perturbazione in arrivo tra ... rete8.it

nuvoloso con ampie schiaritePrevisioni meteo Abruzzo del 6 febbraioIl meteo in Abruzzo del 6 febbraio: dopo il transito di una perturbazione atlantica è previsto un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio con ampie schiarite specie sul versante adriatico, ma un nuo ... rete8.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.