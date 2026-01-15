Crosetto | ‘qualcuno si vergogna di aiutare Kiev io ne sono fiero’

Il ministro Crosetto afferma di essere fiero di aiutare Kiev, sottolineando che l’uso dei mezzi disponibili può essere orientato verso risultati positivi o negativi. La sua posizione evidenzia l’importanza di agire con responsabilità e consapevolezza, distinguendo tra l’intenzione di sostenere una causa e le modalità con cui si interviene. Un dibattito che riguarda il ruolo dell’Italia e il modo di contribuire a una questione complessa e delicata.

“Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in modo negativo o positivo. Un’arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma quando un’arma impedisce a un’altra arma di cadere su un ospedale, su una centrale elettrica o su un palazzo, è una cosa diversa. Lo spirito con cui. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: ‘qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero’ Leggi anche: Ucraina, Crosetto: “Assurdo non continuare ad aiutare Kiev” Leggi anche: Fiorentina polveriera, salta Pradè. Aveva detto: “Se qualcuno deve pagare, quel qualcuno sono io” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crosetto, 'qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero' - 'Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in modo negativo o positivo. notizie.tiscali.it

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha contattato il brigadiere dei carabinieri Emanuele Marroccella, condannato in primo grado a tre anni, con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e un ingente risarcimento alle parti civili, per aver ucciso un l facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.