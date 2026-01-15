Crosetto | ‘qualcuno si vergogna di aiutare Kiev io ne sono fiero’

Il ministro Crosetto afferma di essere fiero di aiutare Kiev, sottolineando che l’uso dei mezzi disponibili può essere orientato verso risultati positivi o negativi. La sua posizione evidenzia l’importanza di agire con responsabilità e consapevolezza, distinguendo tra l’intenzione di sostenere una causa e le modalità con cui si interviene. Un dibattito che riguarda il ruolo dell’Italia e il modo di contribuire a una questione complessa e delicata.

"Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in modo negativo o positivo. Un'arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma quando un'arma impedisce a un'altra arma di cadere su un ospedale, su una centrale elettrica o su un palazzo, è una cosa diversa. Lo spirito con cui.

