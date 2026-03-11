Dopo aver ottenuto il platino con il canzone “Panamera” e aver partecipato ad Amici, NDG torna con il singolo “Scomparso”. Dopo un periodo di silenzio, durante il quale la sua assenza è stata spesso raccontata da altri, l’artista affronta direttamente l’etichetta di essere sparito negli ultimi anni. Il brano rappresenta il suo ritorno sulla scena musicale.

Dopo il platino di “ Panamera ”, dopo Amici e dopo una fase in cui la sua assenza è stata raccontata più dagli altri che da lui, NDG torna con un brano che prende di petto proprio l’etichetta che gli è stata cucita addosso negli ultimi anni: quella di essere sparito. Si intitola “Scomparso”, esce il 19 marzo 2026 per Troppo Records, e parte da un’intuizione: trasformare una narrazione subita, amplificata dai social e ridotta a commento in canzone. Per un periodo, intorno a NDG si è consolidato un racconto esterno, spesso sbrigativo. C’era chi lo dava per finito, chi riduceva il suo percorso all’eco di una sola hit, chi utilizzava il suono di “Panamera” per accompagnare video e didascalie costruite attorno alla stessa formula: ha fatto una canzone ed è sparito, scomparso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Dopo il platino di “Panamera” e la partecipazione ad Amici, NDG torna con “Scomparso”

