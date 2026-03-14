NBA | Pistons dominano Pacers fuori La notte che ha

Nella notte del 14 marzo 2026, le partite della NBA hanno portato a risultati chiari: i Pistons hanno dominato sul campo, mentre i Pacers sono stati eliminati. Otto incontri si sono conclusi con qualificazioni certe per alcune squadre, mentre altre hanno definitivamente perso la possibilità di accedere ai playoff, sia direttamente che tramite il torneo play-in. La serata ha segnato un momento importante per la stagione in corso.

La notte del 14 marzo 2026 ha ridisegnato le mappe della corsa ai playoff NBA. Otto sfide decisive hanno già sancito la qualificazione di diverse franchigie, mentre altre hanno confermata l’esclusione dalle qualificazioni dirette e dai play-in. I dati confermano che i Pistons dominano a Est, mentre a Ovest la lotta per le posizioni è al termine con sei squadre già assicurate. I numeri parlano chiaro: Detroit si conferma solida con una vittoria netta su Memphis, mentre a New York i Knicks riescono a strappare un successo importante contro gli Indiana Pacers. La situazione diventa più complessa nella Western Conference, dove la terza alla sesta posizione vede scatti finali per il sesto posto tra Rockets, Lakers, Nuggets e Timberwolves. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NBA: Pistons dominano, Pacers fuori. La notte che ha Articoli correlati Risultati Nba, i Pacers fanno il colpaccio a spese dei Thunder. Cadono anche i PistonsOklahoma City (Stati Uniti), 24 gennaio 2026 – Il colpo più inatteso della nottata NBA lo hanno messo a sego gli Indiana Pacers che, dopo tre... Leggi anche: NBA, i risultati della notte (9 gennaio): un Anthony Edwards da record trascina Minnesota, ritornano a vincere i Pacers Altri aggiornamenti su Pistons dominano Temi più discussi: BM NBA TIME / Il recap della notte: gli Spurs dominano il derby con i Rockets, i Celtics espugnano Cleveland - di Matteo Parma; NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?; Milwaukee Bucks vs Cleveland Cavaliers LIVE 18/03/2026 | Basket; BM NBA TIME / Il recap della notte: Shai scrive una pagina di storia contro i Celtics, Nuggets a fatica contro gli Spurs senza Wemby - di Matteo Parma. NBA, i risultati della notte (14 marzo): Edwards trascina Minnesota, vincono Pistons, Knicks e RocketsOtto le partite della notte NBA, al termine delle quali al momento i verdetti in vista dei playoff sono questi: Pistons (ampiamente) dentro, Nets, Wizards ... oasport.it NBA, forse bisogna smettere di continuare a sottovalutare gli Indiana PacersL'anno scorso erano in pochi a credere alla loro apparizione in finale di conference, sconfitti soltanto dai Boston Celtics, poi campioni NBA. Quest'anno gli Indiana Pacers, trascinati dal loro leader ... sport.sky.it Detroit controlla senza affanni: i Pistons dominano i Sixers decimati #NBA | #pianetabasket x.com I Miami Heat fanno lo scalpo ai Detroit Pistons: quinta vittoria in fila per la compagine della Florida che al Kaseya Center domina la squadra di JB Bickerstaff e la condanna alla quarta sconfitta consecutiva. Avanti fin dalle prime battute, grazie a una partenza s - facebook.com facebook