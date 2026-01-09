NBA i risultati della notte 9 gennaio | un Anthony Edwards da record trascina Minnesota ritornano a vincere i Pacers

Nella notte italiana si sono disputate le partite della NBA, con otto squadre impegnate nella regular season 2025-2026. Anthony Edwards ha guidato il Minnesota a una vittoria da record, mentre i Pacers sono tornati a conquistare un risultato positivo. Questi incontri rappresentano un passo importante nella corsa alle posizioni playoff, ancora lontane, in un campionato ricco di sfide e prestazioni di rilievo.

Prosegue la regular season dell' NBA 2025-2026. Nella notte italiana sono scese in campo otto squadre che hanno provato a migliorare la loro posizione in classifica in vista dei playoff ancora lontani. Andiamo a scoprire i risultati dei quattro match e le migliori prestazioni. Nella prima partita in programma, gli Indiana Pacers (7-31), dopo ben tredici sconfitte consecutive, trovano la vittoria in trasferta sul campo degli Charlotte Hornets (13-25) per 112-114. Dopo un match equilibrato è stato il layup di Pascal Siakam (30 punti a referto) a regalare la vittoria ai finalisti NBA. A nulla sono serviti i 33 punti di LaMelo Ball, top scorer del match.

