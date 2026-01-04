Orti frutteto area fitness | via libera al progetto Carraia 500mila euro per il restyling del giardino FOTO
La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato il progetto
“Più natura, più servizi e una migliore vivibilità per i residenti del centro storico”. Così la giunta di Palazzo Vecchio, su proposta della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, ha approvato la delibera per la realizzazione dell'area attrezzata "Carraia", all'interno del giardino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Orti, frutteti e spazio allo sport: via libera al progetto 'Carraia' a Firenze
Leggi anche: Parchi di Lucernate, via al restyling. Il giardino condiviso e un frutteto
Orti, frutteti e spazio allo sport: via libera al progetto 'Carraia' a Firenze; Orti urbani, alberi e zona fitness nel giardino della Carraia; Orti frutteti e spazio allo sport | via libera al progetto ' Carraia' a Firenze.
Orti urbani, alberi e zona fitness nel giardino della Carraia - San Niccolò, il progetto da mezzo milione di euro per il restyling dell’area verde. corrierefiorentino.corriere.it
Orti, frutteti e spazio allo sport: via libera al progetto 'Carraia' a Firenze - Nuovi anche i percorsi e agli arredi con la creazione di sentieri in terra compattata e nuove zone sosta. msn.com
Orti urbani e frutteti nei quartieri. Cinque nuove aree verdi in città . Al via la coltivazione condivisa - A Firenze nascono cinque orti urbani, inclusi frutteti, in spazi pubblici per la coltivazione condivisa da cittadini e associazioni. lanazione.it
La Giunta approva la delibera per il recupero dell'area: nuovi orti urbani, aree fitness, percorsi nel verde e un frutteto - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.