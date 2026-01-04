La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato il progetto

“Più natura, più servizi e una migliore vivibilità per i residenti del centro storico”. Così la giunta di Palazzo Vecchio, su proposta della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, ha approvato la delibera per la realizzazione dell'area attrezzata "Carraia", all'interno del giardino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Orti, frutteto, area fitness: via libera al progetto "Carraia". 500mila euro per il restyling del giardino / FOTO

