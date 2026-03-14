A Napoli, McTominay e Anguissa sono tornati a disposizione per la partita di Champions League. Antonio Conte ha recuperato due giocatori chiave, pronti a scendere in campo nel momento più delicato della stagione. La squadra si prepara a affrontare la competizione europea con due elementi fondamentali rientrati dal infortunio.

Antonio Conte recupera pezzi importanti nel momento decisivo della stagione. Il Napoli sta lentamente ritrovando tutti i suoi centrocampisti più importanti, proprio mentre la corsa Champions entra nella fase finale. Dopo il rientro di Anguissa e De Bruyne contro il Torino, nella sfida con il Lecce tornerà tra i convocati anche McTominay, pronto a partire dalla panchina. Un recupero significativo che amplia le soluzioni a disposizione dell’allenatore azzurro. L’obiettivo è ricomporre il quartetto di centrocampo che aveva impressionato nella prima parte del campionato. L’ultima volta che tutti erano disponibili risale a inizio ottobre 2025, prima della lunga serie di infortuni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, tornano i big: McTominay e Anguissa per la Champions

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