Napoli torna a riempire l’infermeria: due big si sono allenati con il Genoa, pronti a tornare in campo. Anguissa punta la Roma e si allena con la squadra, mentre il tecnico Conte prepara un piano per recuperare gli indisponibili in vista delle prossime partite. La squadra mira a rinforzarsi in vista del trittico di gare che potrebbe cambiare la stagione.

IL PIANO DEI RIENTRI. Antonio Conte prepara il recupero graduale degli indisponibili in vista del trittico Genoa-Como-Roma. Per la trasferta di Marassi (7 febbraio) tornano a disposizione due titolari: il difensore Amir Rrahmani e il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Restano in forte dubbio Matteo Politano e Pasquale Mazzocchi, che potrebbero essere preservati per la sfida di Coppa Italia contro il Como (10 febbraio). La notizia più attesa riguarda il centrocampo: Frank Anguissa e Billy Gilmour puntano il rientro per lo scontro diretto Champions contro la Roma, mettendo fine a un’emergenza in mediana che dura da novembre. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, l’infermeria si svuota: due big tornano col Genoa. Anguissa punta la Roma

A Napoli, le assenze per infortunio stanno diminuendo, con Anguissa e Lukaku in procinto di tornare in campo.

Dopo mesi di infortuni e turni in infermeria, il Napoli vede la luce in fondo al tunnel.

