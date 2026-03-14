Il Napoli di Antonio Conte ha vinto contro il Lecce al Maradona, passando da uno svantaggio di 0-1 a un risultato finale di 2-1. Dopo aver subito il primo gol, la squadra ha reagito e ha segnato due volte, portando a casa i tre punti. La partita si è conclusa con il Napoli in vantaggio, grazie a un gol nel secondo tempo.

Il Napoli di Antonio Conte ha trasformato un’occasione in una vittoria netta contro il Lecce al Maradona, ribaltando lo 0-1 iniziale per chiudere sul 2-1. La partita del 14 marzo 2026, valida per la 29esima giornata di Serie A, vede i campani salire a 59 punti e consolidare il terzo posto in classifica. La dinamica della gara è stata segnata da un avvio esplosivo dei padroni di casa, che hanno subito incassato l’errore difensivo che ha permesso a Jamil Siebert di siglare il vantaggio dopo soli tre minuti di gioco. Tuttavia, il secondo tempo ha mostrato un cambio di passo radicale degli azzurri, con Rasmus Hojlund e Matteo Politano che hanno guidato la rimonta decisiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli ribalta: da 0-1 a 2-1, Conte impone il suo gioco

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