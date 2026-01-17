Napoli-Sassuolo Conte ribalta tutto | Vergara titolare? La verità su Neres e il piano Champions

Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo sabato alle 18:00, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che eviti all’Inter di allungare la distanza in classifica. In questa partita, le scelte di formazione e le strategie di mister Conte sono al centro dell’attenzione, con particolare interesse per la titolarità di Vergara e le eventuali novità relative a Neres. Ecco una panoramica aggiornata sullo stato della squadra in vista di questa importante sfida.

VERGARA SCALDA I MOTORI. Il Napoli affronta il Sassuolo (sabato, ore 18:00) con l’obbligo di vincere per non far scappare l’Inter a +6. Antonio Conte, ancora squalificato e sostituito da Stellini, prepara una rivoluzione: possibile chance dal 1? per il giovane Antonio Vergara sulla trequarti al posto di un deludente Lang. David Neres è recuperato ma andrà in panchina: la strategia è preservarlo per il ciclo terribile (Copenaghen, Chelsea, Juventus). In difesa torna Juan Jesus, mentre Beukema si riprende una maglia da titolare. Chi gioca Napoli-Sassuolo: Neres in panchina, Vergara dal 1?? Chi gioca titolare in Napoli-Sassuolo e come sta David Neres?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

