Inter-Napoli Conte e Marotta sempre storie tese | il gioco delle parti

L’incontro tra Inter e Napoli si conferma spesso caratterizzato da tensioni tra le due società. In questa dinamica, le dichiarazioni di Conte e Marotta riflettono un rapporto complesso, segnato da confronti e strategie divergenti. Analizzare questi scambi offre uno sguardo approfondito su un campionato in cui le tensioni tra le squadre più competitive sono parte integrante del contesto.

Pino Taormina Inviato CASTEL VOLTURNO. C?è una sola cosa che fa incavolare Antonio Conte più di qualcuno che gli dica che il Napoli può vincere lo scudetto. Ovvero, che.

