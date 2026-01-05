Lucas Pavanetto in regione in consiglio comunale entra Casellato

A seguito delle dimissioni di Lucas Pavanetto, eletto in regione e nominato vicepresidente della giunta regionale, si è completata la sostituzione nel consiglio comunale. Al suo posto entra Casellato, garantendo la continuità dell’attività amministrativa. Questa modifica rappresenta un passaggio importante nell’organizzazione politica locale, mantenendo stabile il funzionamento del consiglio comunale e assicurando la rappresentanza dei cittadini.

Sono terminate le operazioni di sostituzione di un consigliere comunale a seguito delle dimissioni di Lucas Pavanetto, eletto in regione e poi nominato vicepresidente della giunta regionale. A subentrare a Pavanetto, a scorrimento. Elisa Casellato, la nuova consigliera subentra dopo le dimissioni di Lucas Pavanetto - È Elisa Casellato la nuova consigliera che subentra al posto vacante creatosi in seguito alle dimissioni di Lucas Pavanetto nel Comune ... Consiglio regionale, braccio di ferro Lega-FdI: slittano le commissioni; Veneto prima regione per presenze turistiche nel 2025 secondo Federalberghi.

- Prima visita da vicepresidente di Lucas Pavanetto - Il neo vicepresidente della Regione Veneto ospite a Cavarzere. #cavarzere #lucaspavanetto #regioneveneto #giunta #fratelliditalia - facebook.com facebook

