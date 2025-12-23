La proposta di Scurti Noi Moderati | Destinare un edificio comunale alle associazioni di volontariato
Il capogruppo di Noi Moderati, Adamo Scurti, ha presentato una mozione al consiglio comunale per destinare uno stabile comunale alle associazioni di volontariato. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di attività di solidarietà e collaborazione sul territorio, offrendo uno spazio dedicato alle realtà del terzo settore. Questa proposta mira a sostenere e valorizzare il ruolo delle organizzazioni di volontariato nella comunità locale.
Il capogruppo comunale di Noi Moderati - Popolari per l'Europa Adamo Scurti ha presentato una mozione al consiglio comunale riguardante le associazioni e il volontariato. In particolare Scurti chiede che giunta e sindaco si impegnino a trovare un edificio comunale che possa essere destinato ad. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
