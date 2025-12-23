La proposta di Scurti Noi Moderati | Destinare un edificio comunale alle associazioni di volontariato

Il capogruppo di Noi Moderati, Adamo Scurti, ha presentato una mozione al consiglio comunale per destinare uno stabile comunale alle associazioni di volontariato. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di attività di solidarietà e collaborazione sul territorio, offrendo uno spazio dedicato alle realtà del terzo settore. Questa proposta mira a sostenere e valorizzare il ruolo delle organizzazioni di volontariato nella comunità locale.

