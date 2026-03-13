Noemi sopravvissuta al proiettile della camorra oggi fa 11 anni e firma il murale a piazza Nazionale
Noemi, la bambina colpita da un proiettile vagante durante un episodio di violenza legato alla camorra, compie oggi 11 anni. Per festeggiare il suo compleanno, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo aspetto del murale in piazza Nazionale, il luogo dove si verificò la sparatoria. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti locali.
Noemi, la bimba colpita da un proiettile vagante sparato dalla camorra, compie 11 anni. Oggi per il suo compleanno ha inaugurato il restyling del suo murale in piazza Nazionale, dove ci fu la sparatoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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