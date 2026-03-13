Noemi sopravvissuta al proiettile della camorra oggi fa 11 anni e firma il murale a piazza Nazionale

Noemi, la bambina colpita da un proiettile vagante durante un episodio di violenza legato alla camorra, compie oggi 11 anni. Per festeggiare il suo compleanno, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo aspetto del murale in piazza Nazionale, il luogo dove si verificò la sparatoria. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti locali.