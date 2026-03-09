L’allenatore del Napoli ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla squadra dopo le recenti partite. Lobotka e McTominay potrebbero tornare in campo contro il Lecce, mentre il gruppo si prepara alla prossima sfida. La squadra si trova attualmente in ritiro, in attesa della partita che si giocherà tra pochi giorni.

Il Napoli si gode un meritato riposo dopo la vittoria di venerdì sera al Maradona, dove ha superato il Torino. L'allenatore Antonio Conte ha deciso di concedere tre giorni di pausa ai suoi calciatori, permettendo loro di ricaricare le batterie. La squadra tornerà a riunirsi martedì a Castel Volturno per preparare la prossima partita casalinga contro il Lecce, prevista per sabato. Questa sfida rappresenta un'importante opportunità per gli azzurri di mantenere salda la posizione in zona Champions League, sfruttando anche i risultati delle altre squadre.

© Napolipiu.com - Conte concede tre giorni di riposo: Lobotka e McTominay possibili rientri contro il Lecce?

