Napoli-Sassuolo 1-0 | Lobotka decide ma tre nuovi infortuni per Conte

Nel match tra Napoli e Sassuolo, gli azzurri si sono imposti 1-0 grazie a un gol di Lobotka al settimo minuto. La partita è stata segnata anche da tre infortuni, coinvolgendo Elmas, Rrahmani e Politano, che hanno lasciato il campo nel corso del secondo tempo. Con questa vittoria, il Napoli mantiene la posizione in classifica, rispondendo all’Inter e restando in corsa per la vetta.

Stanislav Lobotka (SSC Napoli) in action during the Serie A match between SSC Napoli and US Sassuolo Calcio at Diego Maradona on January 17, 2026 in Napoli, Italy. (Photo by Matteo CiambelliDeFodi Images) (Photo by Matteo CiambelliDeFodi Images) Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico, superando 1-0 il Sassuolo allo stadio Diego Armando Maradona nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. Una vittoria pesante, che permette alla squadra di Antonio Conte di rispondere al successo dell’Inter e di restare agganciata al treno scudetto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Napoli-Sassuolo 1-0, decide Lobotka. Ma quanta sofferenza Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SASSUOLO 1-0: Conte torna ai tre punti, ma perde tre calciatori Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Diretta Napoli - Sassuolo (1-0) Serie A 2025; Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte; Pronostico Napoli-Sassuolo quote analisi 21ª giornata Serie A; Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A. Napoli – Sassuolo 1-0, cronaca e highlights: Partenopei non belli ma vincenti! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Elmas tira, Muric para ma Lobotka trova il suo primo gol in campionato e vince la partita! generationsport.it

Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: primo gol per Lobotka, la difesa di Conte annulla Pinamonti - Decisivo sul tiro da fuori di Lipani, dimostra che oltre. tuttomercatoweb.com

Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte - 0 contro il Parma, gli uomini di Conte sono pronti per affrontare il Sassuolo, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate. ilmattino.it

FINE PRIMO TEMPO - #Napoli-#Sassuolo: 1-0. Il tuo commento - facebook.com facebook

#Neres neanche in panchina per Napoli-Sassuolo: ecco il motivo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.