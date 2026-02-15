Il Lecce cerca a Cagliari punti salvezza | Abbiamo lavorato su qualcosa di diverso

Il Lecce arriva a Cagliari con l’obiettivo di ottenere punti salvezza dopo le ultime sconfitte, e l’allenatore Eusebio Di Francesco annuncia un possibile cambio di strategia. Durante la conferenza stampa, ha spiegato che la squadra ha lavorato su soluzioni diverse rispetto al passato, cercando di adattarsi alle sfide di questa trasferta importante. Di Francesco ha anche aggiunto che la formazione potrebbe cambiare modulo per rispondere meglio alle esigenze della partita.

Nella conferenza stampa della vigilia il mister Eusebio Di Francesco ha introdotto i temi della partita che si giocherà in Sardegna. Tra i temi anche la possibilità di cambiare modulo per via di alcune assenze LECCE – Il Lecce a Cagliari cerca i punti salvezza e nella consueta conferenza della vigilia, mister Eusebio Di Francesco ha provato a introdurre i temi della gara, a partire dalla possibilità di un cambio modulo. Il tecnico, spiegando il valore della sfida, ha ragionato sull'importanza di provare a fare risultato, magari recuperando ciò che si è lasciato per strada, in altre partite. "Dobbiamo dare continuità ai risultati – ha dichiarato - dopo la vittoria in casa nell'ultima partita.