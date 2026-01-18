Milan-Lecce oggi su Sky o DAZN? Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La partita Milan-Lecce, valida per la 21ª giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 20.45. Per seguire l'incontro, è possibile sintonizzarsi su Sky o DAZN, a seconda del proprio abbonamento. Di seguito, le indicazioni per vedere la partita in diretta tv o streaming, per una visione semplice e senza sorprese.

Milan-Lecce non sarà la partita di Francesco Camarda. Il giovane attaccante rossonero è infortunato e probabilmente farà ritorno a Milano a breve. Questo dicono i recenti rumors di calciomercato. Resta però una gara interessante e particolarmente significativa sia per la lotta scudetto, che per quella salvezza. Il Milan è infatti secondo, mentre il Lecce è è 17°, quartultimo. Milan-Lecce verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?

Leggi anche: Dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milan-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A; Allegri: 'Noi fortunati? È mancanza di rispetto'; Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A: le probabili formazioni della 21^ giornata.

Pagina 2 | Dove vedere Milan-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario - A San Siro la squadra di Allegri è chiamata a rispondere alle vittorie di Inter e Napoli: le probabili scelte di formazione ... corrieredellosport.it