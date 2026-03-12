Napoli-Lecce dove vedere la partita in tv e streaming

Il Napoli affronta il Lecce sabato 14 marzo al Maradona in una partita valida per la Serie A. Gli azzurri cercano di mantenere il terzo posto in classifica e di ottenere altri tre punti importanti. La partita sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. La squadra di Eusebio Di Francesco arriva al match con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Il Napoli torna in campo al Maradona per consolidare il terzo posto. Gli azzurri andranno a caccia di altri tre punti fondamentali nella corsa Champions sabato 14 marzo contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Kvaratskhelia, il Napoli, il Psg e la vita sotto la Tour Eiffel: "Amo tutto di Parigi, adoro il rispetto delle persone che hanno" . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Juventus Lecce streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AJUVENTUS LECCE STREAMING TV – Oggi, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 18 Juventus e Lecce scendono in campo all'Allianz Stadium di Torino, partita...

Lecce Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ALECCE ROMA STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18 Lecce e Roma scendono in campo allo stadio Via del mare di Lecce, partita valida...

