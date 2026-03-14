Malore per Banda nel finale di Napoli-Lecce | crolla in campo trasportato via in ambulanza

Nel corso della partita tra Napoli e Lecce, Banda si è improvvisamente accasciato in campo nel finale, suscitando preoccupazione tra i presenti. Dopo aver perso conoscenza, il giocatore è stato immediatamente soccorso e trasportato via in ambulanza. La scena ha generato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le operazioni di assistenza sono durate alcuni minuti.

Attimi di paura e apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando Banda è crollato in campo a seguito di un malore. Gara interrotta per far intervenire gli staff medici e l'ambulanza con cui è stato trasportato, cosciente, in ospedale per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia all’improvviso, lo stadio si ammutolisce. Poi viene portato via in ambulanzaPaura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Lecce- Udinese 2-1: un gioiello di Banda nel finale regala tre punti ai salentiniLecce, 8 febbraio 2026 - Una vittoria che può valere un pezzo di salvezza per il Lecce, che trova il primo successo nel 2026. Altri aggiornamenti su Malore per Banda nel finale di Napoli... Napoli-Lecce, malore in campo per Banda: trasportato in ospedale. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Lo staff medico di entrambe le squadre è entrato in campo per soccorrere l'attaccante ... leggo.it Paura al Maradona: malore per Banda, soccorso d'urgenza dai mediciTanta paura e apprensione allo Stadio Maradona, al minuto 87 di Napoli-Lecce, sul risultato di 2-1, il calciatore Lameck Banda si è accasciato a terra accusando un malore. I primi ... tuttonapoli.net