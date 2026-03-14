Malore per Banda nel finale di Napoli-Lecce | crolla in campo trasportato via in ambulanza

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della partita tra Napoli e Lecce, Banda si è improvvisamente accasciato in campo nel finale, suscitando preoccupazione tra i presenti. Dopo aver perso conoscenza, il giocatore è stato immediatamente soccorso e trasportato via in ambulanza. La scena ha generato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le operazioni di assistenza sono durate alcuni minuti.

Attimi di paura e apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando Banda è crollato in campo a seguito di un malore. Gara interrotta per far intervenire gli staff medici e l'ambulanza con cui è stato trasportato, cosciente, in ospedale per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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