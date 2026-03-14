Napoli-Lecce malore in campo per Banda | portato via in ambulanza

Durante la partita tra Napoli e Lecce, un giocatore del Napoli ha avuto un malore in campo ed è stato subito portato via in ambulanza. L’episodio si è verificato nel corso della ventinovesima giornata di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona, creando grande preoccupazione tra il pubblico e gli altri partecipanti alla partita. La scena ha provocato shock tra tifosi e staff tecnico.

Il pomeriggio sportivo dello stadio Diego Armando Maradona, durante la sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Lecce, è stato improvvisamente scosso da un evento che ha gelato il sangue a tifosi e addetti ai lavori. Mentre la partita volgeva ormai al termine, la cronaca agonistica ha lasciato bruscamente il posto alla preoccupazione per le condizioni di salute di Lameck Banda. L’esterno d’attacco della formazione salentina è stato protagonista di un episodio drammatico che ha trasformato il finale di gara in un momento di pura angoscia collettiva, ricordando a tutti quanto la vita possa essere fragile anche nel contesto di una manifestazione atletica di massimo livello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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