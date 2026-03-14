Napoli-Lecce malore in campo per Banda | come sta il giocatore
Durante la partita tra Napoli e Lecce, il calciatore del Lecce, Banda, si è improvvisamente accasciato a terra. I medici sono intervenuti rapidamente per assisterlo, ma le sue condizioni esatte non sono ancora state rese note. La partita è stata momentaneamente interrotta mentre si attendevano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.
Momenti d'apprensione durante Napoli-Lecce, Banda, calciatore salentino, si è accasciato al suolo, ancora non note le cause. Immediato l'intervento dello staff medico. Cosa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Serie A, Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook
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