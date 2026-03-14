Napoli-Lecce malore in campo per Banda | come sta il giocatore

Da ilmattino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Napoli e Lecce, il calciatore del Lecce, Banda, si è improvvisamente accasciato a terra. I medici sono intervenuti rapidamente per assisterlo, ma le sue condizioni esatte non sono ancora state rese note. La partita è stata momentaneamente interrotta mentre si attendevano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Momenti d'apprensione durante Napoli-Lecce, Banda, calciatore salentino, si è accasciato al suolo, ancora non note le cause. Immediato l'intervento dello staff medico.  Cosa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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