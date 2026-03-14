Napoli-Lecce la madre di Domenico al Maradona | Ti amo piccolo mio

La madre di Domenico si è recata allo stadio Maradona di Napoli durante la partita tra Napoli e Lecce, rivolgendo un messaggio d’amore al figlio. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone e ha suscitato emozioni tra i presenti. La scena è avvenuta durante il match, con la donna che ha espresso il suo affetto pubblicamente.

(Adnkronos) – La vicenda di Domenico, nelle ultime settimane, ha commosso tutta Italia. E oggi, sabato, 14 marzo, la storia del piccolo morto a 2 anni all'Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore (QUI LA VICENDA) è arrivata anche allo stadio Diego Armando Maradona, prima di Napoli-Lecce di Serie A. Sua madre Patrizia è stata accolta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: La mama del piccolo Domenico commuove tutti prima di Napoli-Lecce: l’appello al Maradona Per Napoli-Lecce al Maradona ci sarà la famiglia del piccolo Domenico CaliendoDomani pomeriggio per Napoli-Lecce in tribuna al Maradona ci sarà famiglia del piccolo Domenico Caliendo. Una raccolta di contenuti su Napoli Lecce la madre di Domenico al... Temi più discussi: Il piccolo Domenico sarà ricordato sabato prima di Napoli-Lecce: la madre riceverà l'abbraccio del Maradona; Il Napoli abbraccia Patrizia, la mamma del piccolo Domenico: sabato sarà al Maradona; Conte, il Lecce e Lecce: la sfida alla sua giovinezza; Il Napoli vicino alla sua gente: il club ha un pensiero stupendo per la mamma del piccolo Domenico, il bambino morto per il cuore 'bruciato'. Napoli-Lecce, la madre di Domenico al Maradona: Ti amo piccolo mio(Adnkronos) - La vicenda di Domenico, nelle ultime settimane, ha commosso tutta Italia. E oggi, sabato, 14 marzo, la storia del piccolo morto a 2 anni all'Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore ( ... msn.com Napoli-Lecce, la mamma di Domenico al Maradona: «Spero sia fiero di me. Ti amerò per sempre»Al funerale in rappresentanza del club ci andarono Pasquale Mazzocchi e Antonio Sinicropi. Questa sera tutta la squadra e tutto il Maradona ... msn.com CLAMOROSO AL 'MARADONA'!! LECCE IN VANTAGGIO IN CASA DEL NAPOLI CON SIEBERT #Napoli #NapoliLecce x.com SERIE A | In campo Napoli-Lecce #ANSA - facebook.com facebook