Napoli-Lecce diretta | la sblocca Siebert pareggia Hojlund

Durante la partita tra Napoli e Lecce, Siebert ha aperto le marcature per il Napoli, mentre Hojlund ha pareggiato i conti. Eusebio Di Francesco, alla guida del Napoli, ha un passato legato a questa arena, avendo perso una partita contro il Lecce nel 2011, quando allenava il club pugliese. La sfida si è svolta allo stadio Diego Armando Maradona.

Eusebio Di Francesco con il Napoli ha un conto in sospeso. Nel 2011 gli costò la panchina del Lecce. La sua squadra perse nell'allora San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. Un altro calcio, sembra passata una vita. Nel frattempo DiFra ha raccolto meravigliose soddisfazioni, qualche delusione. Oggi il tecnico giallorosso cerca l'impresa contro il salentino Antonio Conte, contro cui il Lecce non vince da quasi vent'anni. Tabù da sfatare. Il Napoli non perde in casa in Serie A dalla fine del 2024: da allora per un anno e tre mesi la squadra allenata da Conte ha sempre vinto e pareggiato. E ha perso soltanto nelle partite europee (e in Coppa Italia contro il Como). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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