lecce udinese diretta la sblocca gandelman pareggia solet

La partita tra Lecce e Udinese si sblocca al 20’ grazie a Gandelman, che trova la rete con un colpo di testa. Poco prima dell’intervallo, Solet pareggia i conti con un colpo di testa su calcio d’angolo. La gara rimane aperta e combattuta, con entrambe le squadre che cercano il risultato fino all’ultimo minuto.

La parola italiana occasione deriva da un verbo latino che tecnicamente sarebbe da tradurre in: cadere. Forse è tutta qui la domenica di Lecce-Udinese. Il Lecce che è caduto a Torino domenica scorsa ha davanti a sè una enorme occasione: vincere con i friulani per avvicinarsi al Genoa (e magari anche a Parma e Cremonese), staccare la Fiorentina (che ieri ha pareggiato con il Torino) di tre punti e sistemare la classifica. Almeno per il momento. È la grande occasione per Di Francesco ma arriva contro una squadra, l'Udinese, che sta bene, ha battuto la Roma senza subire gol, ha perso Davis ma ha ritrovato Zaniolo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Questa sera a Lecce, la partita tra le due squadre si sblocca con un gol di Gandelman.

25/10/2025 SI GIOCA UDINESE – LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

