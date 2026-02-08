lecce udinese diretta la sblocca gandelman

Questa sera a Lecce, la partita tra le due squadre si sblocca con un gol di Gandelman. I tifosi avevano già iniziato a sperare in un risultato positivo quando, al 70’, l’attaccante dell’Udinese ha trovato la rete decisiva, portando i suoi in vantaggio. La partita si infiamma negli ultimi minuti, ma alla fine è l’Udinese a conquistare i tre punti.

La parola italiana occasione deriva da un verbo latino che tecnicamente sarebbe da tradurre in: cadere. Forse è tutta qui la domenica di Lecce-Udinese. Il Lecce che è caduto a Torino domenica scorsa ha davanti a sè una enorme occasione: vincere con i friulani per avvicinarsi al Genoa (e magari anche a Parma e Cremonese), staccare la Fiorentina (che ieri ha pareggiato con il Torino) di tre punti e sistemare la classifica. Almeno per il momento. È la grande occasione per Di Francesco ma arriva contro una squadra, l'Udinese, che sta bene, ha battuto la Roma senza subire gol, ha perso Davis ma ha ritrovato Zaniolo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it

