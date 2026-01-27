Napoli mercoledì tutto in 90 minuti contro il Chelsea Conte replica a Spalletti | Ex campioni d’Italia? Frase infelice

In vista della sfida contro il Chelsea, il Napoli si prepara a un match decisivo in 90 minuti. La partita potrebbe determinare la qualificazione o l’eliminazione dalla Champions League. Nel frattempo, le dichiarazioni di Conte e Spalletti aggiungono un ulteriore elemento di interesse alla vigilia di questa importante occasione per i partenopei.

Il mister salentino ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea, che può valere la qualificazione o l'eliminazione dalla Champions per i partenopei Vincere e sperare. Non ci sono alternative per il Napoli, chiamato a giocarsi l’accesso ai playoff di Champions League nell’ultima giornata della fase campionato. Mercoledì sera al “Maradona” arriva il Chelsea, avversario di altissimo livello e già virtualmente qualificato agli ottavi, mentre gli azzurri sono al momento 25esimi in classifica con appena otto punti raccolti in sette partite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.

In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.

