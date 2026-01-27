Napoli mercoledì tutto in 90 minuti contro il Chelsea Conte replica a Spalletti | Ex campioni d’Italia? Frase infelice
In vista della sfida contro il Chelsea, il Napoli si prepara a un match decisivo in 90 minuti. La partita potrebbe determinare la qualificazione o l’eliminazione dalla Champions League. Nel frattempo, le dichiarazioni di Conte e Spalletti aggiungono un ulteriore elemento di interesse alla vigilia di questa importante occasione per i partenopei.
Il mister salentino ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea, che può valere la qualificazione o l'eliminazione dalla Champions per i partenopei Vincere e sperare. Non ci sono alternative per il Napoli, chiamato a giocarsi l’accesso ai playoff di Champions League nell’ultima giornata della fase campionato. Mercoledì sera al “Maradona” arriva il Chelsea, avversario di altissimo livello e già virtualmente qualificato agli ottavi, mentre gli azzurri sono al momento 25esimi in classifica con appena otto punti raccolti in sette partite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Ex campioni d’Italia? Frase infelice di Spalletti, serve rispetto. Deve stare più attento quando parla!»
In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.
Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia? Frase infelice, bisogna portare rispetto. Deve stare più attento quando parla!»
In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.
