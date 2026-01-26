Juve-Napoli Conte incredulo | il labiale verso l’arbitro parla chiaro

Nel match tra Juventus e Napoli, la partita è stata segnata da un episodio di tensione, scaturito da un presunto fallo di Bremer su Hojlund. In particolare, le reazioni di Conte e il suo labiale rivolto all’arbitro hanno attirato l’attenzione, sollevando discussioni sulle decisioni arbitrali. Questo episodio evidenzia come le dinamiche di campo possano influenzare l’atmosfera della partita e le interpretazioni dei protagonisti.

Durante il recente match Juve-Napoli, ci sono stati grandi momenti di tensione. Tutto è partito dal presunto fallo di Bremer su Hojlund. L'attaccante del club partenopeo è stato completamente avvolto dal difensore bianco-nero. L'arbitro Mariani, però, non ha ritenuto che si trattasse di un illecito. Lo stesso Var non è intervenuto. Non ha, infatti, chiamato il direttore di gara nella sala On-Field Review per rivedere la dinamica. Antonio Conte, mister della squadra ospite, non ha affatto digerito la decisione presa. Anzi, tutt'altro. Le immagini mandate in onda parlano chiaro. L'allenatore, dopo qualche secondo di incredulità, si è rivolto all'arbitro e senza molti giri di parole, ha detto: "Non lo vai neanche a vedere eh?" Nonostante le proteste dei tifosi e degli stessi giocatori del Napoli, il direttore di gara non si è smosso dalla sua posizione, né tanto meno il Var ha fatto un passo indietro.

