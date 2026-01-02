Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce | Del mercato si occuperà Ottolini ma sono contento dei giocatori che ho Futuro? Qui non mi manca niente…Spero che il 2026 dia soddisfazioni

Da juventusnews24.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita tra Juventus e Lecce, l’allenatore Spalletti ha commentato la situazione attuale della squadra e il mercato. Ha sottolineato che Ottolini si occuperà delle operazioni di mercato, esprimendo comunque soddisfazione per i giocatori a disposizione. Riguardo al futuro, ha affermato di sentirsi soddisfatto del presente e spera che il 2026 possa portare ulteriori soddisfazioni alla squadra.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole proseguire la sua striscia di vittorie per continuare la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. Nel giorno di vigilia, venerdì 2 gennaio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. COME HA VISTO LA SQUADRA E CHE PARTITA SARA’ – «I calciatori hanno lavorato bene nonostante il disturbo di queste festività, sono arrivati al campo a sviluppare bene quello che bisogna fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa spalletti pre juve lecce del mercato si occuper224 ottolini ma sono contento dei giocatori che ho futuro qui non mi manca niente8230spero che il 2026 dia soddisfazioni

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce: «Del mercato si occuperà Ottolini ma sono contento dei giocatori che ho. Futuro? Qui non mi manca niente…Spero che il 2026 dia soddisfazioni»

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Bologna Juve: «Spero che dopo questa partita i miei giocatori capiscano di che pasta sono fatti, non si torna indietro»

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pafos: «Mi fan sentire sull’ottovolante. Ho le stesse certezze di quando ho accettato di venire qui. Bremer e Rugani vengono in panchina»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Video | Highlights, Videos, Exclusive Content; Dall'addio di Spalletti al nuovo corso Gattuso: Italia ai playoff per scongiurare terzo flop Mondiale; Juventus, Spalletti: Koopmeiners gioca alla Conceicao. Siamo o campioni o dei falliti, non c'è equilibrio; Conferenza stampa Spalletti: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia di Juve Lecce. Orario ufficiale.

conferenza stampa spalletti preSpalletti, la conferenza stampa di Juventus-Lecce: le dichiarazioni in diretta - Spalletti ha poi parlato di questo anno: "Il 2026 spero che sia un anno che dia soddisfazioni ai nostri tifosi. tuttosport.com

conferenza stampa spalletti preJuve-Lecce, ecco quando parlerà Spalletti in conferenza - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, presenterà il match di campionato contro il Lecce, in programma sabato allo Stadium a partire dalle 18:00, domani pomeriggio a partire dalle ... tuttojuve.com

conferenza stampa spalletti preJuventus-Lecce, la conferenza di Spalletti LIVE - Il 2026 della Juventus inizia con la partita casalinga contro il Lecce, in programma sabato 3 gennaio alle 18. sport.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.