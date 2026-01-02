Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce | Del mercato si occuperà Ottolini ma sono contento dei giocatori che ho Futuro? Qui non mi manca niente…Spero che il 2026 dia soddisfazioni

In vista della partita tra Juventus e Lecce, l’allenatore Spalletti ha commentato la situazione attuale della squadra e il mercato. Ha sottolineato che Ottolini si occuperà delle operazioni di mercato, esprimendo comunque soddisfazione per i giocatori a disposizione. Riguardo al futuro, ha affermato di sentirsi soddisfatto del presente e spera che il 2026 possa portare ulteriori soddisfazioni alla squadra.

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 18ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole proseguire la sua striscia di vittorie per continuare la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. Nel giorno di vigilia, venerdì 2 gennaio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. COME HA VISTO LA SQUADRA E CHE PARTITA SARA' – «I calciatori hanno lavorato bene nonostante il disturbo di queste festività, sono arrivati al campo a sviluppare bene quello che bisogna fare.

