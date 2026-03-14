Napoli-Lecce Banda si accascia a terra per un malore Cos’è successo

Durante la partita tra Napoli e Lecce, un giocatore della squadra ospite si è improvvisamente accasciato a terra a causa di un malore. L'episodio è avvenuto nei minuti finali dell'incontro allo stadio Diego Armando Maradona. Sul posto sono intervenuti i medici e il personale sanitario per prestare assistenza immediata. La partita è stata temporaneamente sospesa per permettere le operazioni di soccorso.

(Adnkronos) – Attimi di paura allo stadio Diego Armando Maradona, nei minuti finali di Napoli-Lecce di oggi sabato 14 marzo. Al minuto 87 della partita, sul punteggio di 2-1 per gli azzurri, l'attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato a terra per un malore. Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato tra i primi. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce: cos’è successoCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia all’improvviso, lo stadio si ammutolisce. Portato via in ambulanza, è coscientePaura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Altri aggiornamenti su Napoli Lecce Banda si accascia a terra... Temi più discussi: Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Serie A, Napoli – Lecce: pronostico e probabili formazioni; Napoli-Lecce oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: le formazioni ufficiali. Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano regalano i tre punti a ConteIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it RILEGGI IL LIVE- Napoli-Lecce 2-1: Hojlund e Politano ribaltano il Lecce nella ripresa! Napoli a -9 dall’InterIl Napoli di Antonio Conte ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco nel match valido per la 29a giornata. Le due squadre sono chiamate a fre punti: Da un lato, gli azzurri, devono approfittare del pass ... gonfialarete.com Serie A, Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook #SerieA – Goal Alert: Napoli *2-1 Lecce *(Politano 67') #SSFootball x.com