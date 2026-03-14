Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce con Anguissa nuovamente in campo come titolare. La formazione partenopea si sta definendo in vista di questa partita, mentre il Lecce si prepara a scendere in campo con le proprie scelte. La sfida è programmata per questa giornata e le probabili formazioni sono state già in parte delineate.

"> Il Napoli ritrova uno dei suoi uomini chiave in vista della sfida contro il Lecce. Frank Anguissa tornerà titolare dopo oltre quattro mesi: l’ultima volta dall’inizio risale al 9 novembre al Dall’Ara contro il Bologna, prima dello stop per infortunio. Sono passati 125 giorni e Conte ritrova finalmente uno dei pilastri del suo centrocampo. Accanto al camerunense agirà Gilmour, mentre Lobotka non verrà rischiato e proverà a rientrare per la trasferta di Cagliari. In difesa non ci sarà Juan Jesus, non al meglio: con Buongiorno e Olivera verrà schierato Beukema. Sulle corsie laterali spazio a Politano e Spinazzola, mentre tra i pali giocherà Meret e non Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Lecce, Anguissa torna titolare. Le probabili formazioni

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